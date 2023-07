La vie d’un groupe d'adolescents en milieu urbain vue par l'entremise de quatre familles et d'une maison de jeunes, la Cellule-Ose, remplacée plus tard par le Spot. Michel et Stéphanie Couillard vivent avec leur mère monoparentale, à qui ils en font voir de toutes les couleurs, surtout Michel, qui frôle souvent la délinquance. En parallèle, les Fraser, les Trépanier, les Laurin, les Bélanger, les Gauthier et les Leclerc multiplieront les intrigues au fil des ans. Les épisodes s’articulent autour des principales préoccupations des adolescents d’aujourd’hui: la difficulté de concilier travail et études, la drogue et l’alcool, l’apprentissage de l’amour, la réalité multi-ethnique et bien d’autres thèmes si importants lorsqu’on est à l’aube de sa vie d’adulte.