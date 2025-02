Lou-Pascal Tremblay vous fera craquer de rire dans une nouvelle comédie à voir absolument

Cette idée, pour le moins ingénieuse et amusante, devient un terreau fertile pour vous faire rire en compagnie d'artistes invités que vous aimez beaucoup.

Dans cette nouvelle proposition, une équipe de créateurs fait du remue-méninge sur tout et n'importe quoi à la demande des invités vedettes de passage. Dans chaque épisode, une personnalité jouant son propre rôle débarque à l’agence afin d’avoir recours à ses services. Que ce soit pour contrer le syndrome de la page blanche ou réaligner un concept boiteux, ils brainstorment avec les idéateurs de l’agence Brainsto.

À compter d'aujourd'hui, les amateurs de comédie peuvent se délecter gratuitement d'une nouvelle proposition qui vient d'atterrir en ligne. En effet, vous pouvez dès maintenant découvrir Agence Brainsto , un concept original de LeLouis Courchesne et Isabelle Larivière pour Unis TV , disponible en primeur sur la plateforme TV5Unis .

Parmi ceux-ci, on retrouve le talentueux Lou-Pascal Tremblay, qui met de côté son sarrau de médecin pour vous divertir dans un épisode parfaitement désopilant, que vous devez voir absolument!

Dans cet épisode, intitulé « Le jeu », Lou-Pascal Tremblay devient un maniaque de jeux de société, qui visite les bureaux de l’agence Brainsto une fois par mois avec un jeu de société de sa propre invention, qu’il teste avec l’équipe de créatifs. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas eu le succès escompté. Sa nouvelle création, « Le paradoxe du maïs en grain », pourrait toutefois devenir LE jeu qui lui apportera la gloire! Du moins, c'est ce qu'il espère...

Vous n'en reviendrez tout simplement pas des répliques hilarantes que nous livre Lou-Pascal Tremblay dans cet épisode aussi réjouissant que loufoque!

Parmi les autres artistes invités qui se prêtent au jeu de l'Agence Brainsto, vous retrouverez Catherine Brunet, Roxane Bruneau, Arnaud Soly, FouKi, Pierre-Yves Lord, Mona de Grenoble, Claudia Bouvette, Antoine Pilon et Richardson Zéphir. Tous les épisodes valent leur pesant d'or! Antoine Pilon voudra notamment se lancer en politique, tandis qu'Arnaud Soly souhaite écrire un livre pour enfants.

💻 📺 Agence Brainsto, une nouveauté irrésistible à découvrir dès maintenant et gratuitement sur TV5Unis et sur les applis web et télé.