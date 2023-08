Drazilion, c’est l’histoire d’Oli, Emma, Fabio et Rachel, quatre jeunes que tout semble opposer et qui se retrouvent impliqués dans une quête plus grande que nature! C’est au Musée du squelette que tout commence. Alors que les jeunes y sont réunis, le fantôme du capitaine Goulache apparaît et les invite à plonger dans une mission incroyable : retrouver le Drazilion, la créature-mère de Virmark, un monde fantastique, afin de le libérer du mauvais sort qu’il a reçu! Les jeunes sont sous le choc. Bien vite, ils apprennent que pour libérer la magie de Virmark, ils doivent réussir des épreuves de toutes sortes. Mais attention : une bande de Vikings tente par tous les moyens de leur nuire et de trouver le Drazilion avant eux!