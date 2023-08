Normand Brathwaite sur ses chroniques controversées à la radio : « Je les ai avertis! »

Depuis la semaine dernière, l'unique Normand Brathwaite est de retour à la radio, pour notre plus grand bonheur. Il s'est joint à l'émission Debout les comiques à CKOI 96,9, émission animée par Martin Cloutier, Valérie Roberts et Étienne Marcoux.

Chaque lundi, Normand Brathwaite y offre une chronique, Le segment de Normand, abordant certains potins du milieu artistique, de quoi ravir ses adeptes de la première heure.

Lundi dernier, celui-ci nous a tellement fait rire en s'aventurant, dès sa première intervention, sur un terrain bien glissant. Les détails au sujet de cette chronique hilarante et irrévérencieuse sont ici.

Certes, Normand Brathwaite n'a pas la langue de bois et il ne l'aura jamais et on adore ça!

Rencontré lors du lancement de la programmation 2023-2024 de Télé-Québec, celui-ci a commenté son retour à la radio ainsi :

« Ils me disent "On aimerait ça que tu reviennes à la radio, une journée par semaine". Mais, c'est moi, c'est le même Normand qui va revenir. Je les ai avertis! »

Il poursuit en expliquant pourquoi il se permet ainsi de dévoiler des choses que bien d'autres fuiraient : « J'ai une certaine immunité, parce que les gens sont habitués. Donc, quand je dis quelque chose, les gens savent que c'est l'extension d'un potin et je m'inclus tout le temps dans le potin. »

Sera-t-il toujours aussi authentique et croustillant dans ses chroniques? « Bien oui » est la réponse officielle. « Hier, je mangeais avec tous les musiciens du band de Belle et Bum, je leur ai dit " c'est le temps là de me parler!" J'ai eu chaud! (rires) »

Voilà qui promet énormément!

Notons que Normand Brathwaite revient cet automne à la barre de Belle et bum, où il sera accompagné cette fois de trois nouvelles belles. Il fait aussi partie de la distribution de la série jeunesse Drazilion, également à Télé-Québec.