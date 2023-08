Normand Brathwaite s'aventure sur un terrain glissant dès sa première journée à la radio

Normand Brathwaite s'installait au micro de CKOI en ce lundi 21 août alors qu'il devenait officiellement chroniqueur à l'émission Debout les comiques. Il sera présent tous les lundis de la saison.

Profitant de la présence de cette légende de la radio, l'équipe a décidé de ramener un segment « Potins » à l'émission, ce qui, à une certaine époque, avait fait la réputation de Normand Brathwaite.

Il raconte d'ailleurs comment il en était venu, à l'époque de Yé trop d'bonne heure, à parler aussi librement des rumeurs du showbizz :

« J'avais lu quelque part que si tu disais quelque chose, mais qu'avant tu disais : "il paraît que...", ça devenait une légende urbaine. Et, aussi, quand tu mettais un bandeau à la télévision et que tu changeais ta voix, on pouvait dire n'importe quoi, mais je peux vous dire, à ce jour, que j'ai perdu beaucoup beaucoup beaucoup de maisons et d'argents, parce que ce n'est pas vrai. »

Évidemment, il provoque l'hilarité en studio. Lorsque Martin Cloutier lui demande s'il a été poursuivi, il indique : « J'ai été obligé de faire passer du monde à Belle et Bum qui n'avait pas d'affaire-là ».

Le réalisateur change sa voix et il ajoute : « On m'appelle Monsieur X, mais mon vrai nom c'est André Robitaille, mais je ne veux pas perdre ma job à Radio-Canada donc c'est pour ça qu'on m'appelle Monsieur X. »

Un collaborateur revient ensuite sur un potin sorti par QcScoop concernant une influençeuse et un joueur de hockey du Canadien.

Normand Brathwaite enchaîne en disant : « Je ne sais pas c'est qui Logan Mailloux, mais dans le temps, il y en avait un ost* de cochon qui fourrait à peu près toutes les femmes des autres joueurs. Il vivait sur la rue Des Landes à Saint-Lambert. Je ne veux pas dire son nom, mais c'est Sh**ne C**son. »

À la fin du segment, que vous pouvez entendre ici, Valérie Roberts lui demande de faire des recherches afin de savoir la vérité derrière la rupture de Justin Trudeau et Sophie Grégoire. « On va en parler la semaine prochaine [...], mais, si on veut être francs, on s'en câlisse. »

