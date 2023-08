Ces deux légendes de la radio ne retrouvent pas leur micro : ils soulignent leur « non-rentrée » de la radio

En ce lundi 21 août, c'est la rentrée officielle de la radio. Les animateurs reprennent leur micro après la pause estivale.

Deux personnes brilleront par leur absence, soit Mélanie Maynard et Billy Tellier.

Comme la première a animé (de main de maître, précisons-le) Sucré salé cet été, elle a choisi de ne pas revenir à WKND cet automne.

À la vieille de cette fameuse rentrée, elle a écrit ceci sur ses réseaux sociaux : « Demain, première “non-rentrée” radio pour moi depuis un bon bout de temps. Un brin de nostalgie (et aussi un peu de soulagement de ne plus me lever aux aurores☺️) . Bonne rentrée et une superbe saison à tous les ami.es et collègues, bonne rentrée aussi à tous les auditeurs. Peu importe votre choix de station, vous êtes importants!! 💙❤️💛 »

Billy Tellier a publié un message similaire : « Normalement je devrais déjà être au lit entrain de mettre mon alarme à 3 :45 AM.

Demain c’est la rentrée radio et pour la première fois en 12 ans j’ai choisi de ne pas y être. Même si je suis content de ma décision, j’ai une petite pensée pour mes amis qui recommencent demain. Vous êtes nombreux à m'écrire que Debout les Comiques ça sera pas pareil sans moi et Tammy Verge. Non ça sera pas pareil et c’est ben correct! Ça va être différent, avec des nouveaux collaborateurs, tout en gardant plein d’éléments que vous connaissez et que vous aimez déjà. Bref j’espère que vous allez souhaiter la bienvenu aux petits nouveaux Étienne Marcoux et que vous allez donner de l’amour à mes amis Martin Cloutier , Valérie Roberts, monsieur le Juge et DJRidou. Soyez à l’écoute demain dès 5 :30…parce que moi je vais DORMIR !!! »

On leur souhaite de longues et gratifiantes heures de sommeil et, du même coup, on envoie beaucoup d'amour à leurs remplaçants qui ont dû se lever avant le soleil.