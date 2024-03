(Critique) Les nuances de la monstruosité : Bête noire saison 2

Et si l'on s'intéressait à cette zone entre le noir et le blanc, dans toutes ses teintes de gris, là où se logent les contradictions et se terrent les nuances de la turpitude humaine? Dans une ère de polarité où les opinions tranchantes sont célébrées, l'empathie peine souvent à faire surface... Et c'est dans cette zone, dans l'incompréhensibilité et la subtilité qu'elle naît, cette sensibilité. D'où l'importance de lui faire lumière. La deuxième saison de Bête noire s'inscrit dans cet état d'esprit et réussit haut la main la mission de produire de la télévision à la fois consciencieuse et émouvante.

Code blanc. Une femme, Pascale (Charlotte Aubin), a empoisonné ses deux enfants. Henri, l'aîné, succombe de son intoxication. La petite Madeleine (Agathe Ledoux), elle, s'en tire. Le papa et ex-conjoint, Jean-Philippe (Mickaël Gouin) est dévasté. Quoique, le mot est faible. Mais la mère confesse son crime et c'est en apparence en plein contrôle de son esprit qu'elle aurait prémédité ce geste, un crime guidé par la jalousie et la vengeance. Mais le petit doigt de la coroner et psychiatre Éliane Sirois (Sophie Cadieux) lui fait croire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Son intuition lui signale une détresse de la mère qui doit être prise au sérieux, malgré l'hostilité dont elle fait preuve et l'horreur qui vient d'être produite. Paradoxal, pour une psychiatre...

Avec l'aide du sergent-détective Jasmin Boisvert (Martin Dubreuil), le duo auquel nous avons pu nous attacher au cours de la première saison tentera de comprendre ce qui a bien pu traverser l'esprit de la mère de famille. Outre ces deux personnages, ce sont de nouveaux visages et décors que nous pouvons découvrir dans cette bouleversante histoire d'infanticide. On fait la connaissance, entre autres, de l'attachante avocate de la défense, Me Michelle Simon (Sharon James), qui tente de recréer le fil des événements... ce qui s'avère plus complexe, décidément, que ce qu'elle croyait au départ.

À travers l'enquête et la procédure judiciaire, on suit aussi le retour à la maison de la fillette de 7 ans, qui doit vivre son deuil alors que l'atrocité du drame entrave les relations familiales. Jean-Philippe, loin d'être blanc comme neige, doit renouer avec sa petite survivante, qui demande sa mère. Préparez vos mouchoirs, impossible de rester de glace devant ces images. La petite Agathe est un talent brut, une enfant dont le jeu est d'une maturité naturelle et c'est saisissant!

Le père de Pascale, que l'on découvre très croyant (interprété par Stéphane Jacques) est blessé à un point tel qu'il jure devant Dieu qu'il ne pardonnera jamais à sa fille la monstruosité qu'elle a commise. La religion, innocente d'apparence dans l'histoire, s'avèrera un thème important dans l'enquête.

Dans la trahison, les outrages et les imperfections de l'un comme de l'autre qui se dévoileront au fil des épisodes, la série crée, malgré toute la noirceur du scénario, des moments précieux, doux et sincères. Si d'une part, le texte de Patrick Lowe et Annabelle Poisson est juste et poignant, la réalisation de Louis Bélanger encadre solidement les répliques, laissant assez d'espace aux téléspectateurs pour respirer et s'immerger dans l'œuvre, bien que les transitions soient franches et sans flaflas.

Il faut un jeu solide pour tenir une histoire si humainement monstrueuse et la distribution a su relever ce défi avec brio. L'ensemble des comédiens contribue à maintenir l'intensité et la crédibilité de la série, pensons à Claude Despins, Pascale Montpetit, Frédéric Cloutier, Cassandra Latreille, Cynthia Wu-Maheux, Benoit McGinnis, Léa Girard Nadeau, Emi Chicoine, et à plusieurs autres.

Oui, chaque médaille a son envers et de nombreuses atrocités sont pourtant d'une douleur ignorée. Bête noire 2 se penche courageusement sur ce pan du drame peu exploité en télé et c'est peut-être difficile, mais humainement nécessaire.

La diffusion de Bête noire 2 débutera le mercredi à 21 h, dès le 3 avril sur les ondes de Séries Plus. Et même si son histoire est indépendante de cette suite, si vous avez manqué la première saison, sachez qu'elle est disponible gratuitement en rattrapage jusqu’au 9 avril sur le site seriesplus.com/emissions/bete-noire.