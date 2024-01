Une bande-annonce qui donne froid dans le dos pour la 2e saison de Bête noire

La première saison de Bête noire, diffusée en 2021 sur Séries Plus, avait donné le ton en abordant un sujet bouleversant, soit les contrecoups d'un acte haineux perpétré par un adolescent dans une école. Dans le rôle des parents du jeune homme, qui s'était ensuite enlevé la vie, on retrouvait Isabelle Blais et Stéphane Gagnon, magistraux. Ceux-ci se voyaient interroger par une coroner et un enquêteur chevronnés joués respectivement par Sophie Cadieux et Martin Dubreuil.

Voilà que ces derniers reprennent du service dans une nouvelle enquête, qui composera la deuxième saison de Bête noire, dans laquelle il sera question d'infanticide. Louis Bélanger réalise le projet.

Pascale (Charlotte Aubin), une mère de 32 ans, vient d’empoisonner ses deux enfants. Alors que Madeleine (Agathe Ledoux), 7 ans, s’en tire, Henri, 4 ans, succombe. Fraîchement séparée de son mari (Mickaël Gouin), Pascale semble être le portrait typique de la femme jalouse et abandonnée qui a voulu tuer ses enfants par vengeance. Et si la réalité était plus complexe? Ensemble, la psychiatre Éliane Sirois (Sophie Cadieux), le sergent-détective Boisvert (Martin Dubreuil), sorti de sa retraite expressément pour cette affaire, et l’avocate de la défense Me Michelle Simon (Sharon James) travailleront d’arrache-pied pour comprendre ce qui s’est passé dans la tête de cette mère de famille.

Nous avions eu l'occasion de visiter le plateau, un peu plus tôt en 2023, et de nous entretenir avec les artistes et artisans de la série.

« C’est une partition très dense, très intense », affirmait la comédienne Charlotte Aubin qui interprète une jeune mère de famille qui a une santé mentale fragile, qui développe une psychose et qui, malgré elle, commet un infanticide. « On n’est pas en train de condamner, on cherche la cause, […] quels sont les signes avant-coureurs. C’est rempli d’empathie », dit-elle.

Les auteurs, Patrick Lowe et Annabelle Poisson, nous racontaient quant à eux ceci :

« Ce qui nous interpelle, c’est de comprendre ce qui s’est passé dans la tête d’une personne qui a fait ça. »

« On aimerait sensibiliser à la détresse, à ce qui se passe autour de nous, pour repérer des signaux. »

Vous pouvez lire les entrevues et voir nos photos de plateau juste ici.

Voilà donc une série qui promet encore de faire oeuvre utile.

Elle sera à voir dès le mercredi 3 avril à 21 h sur les ondes de Séries Plus. L'affiche officielle se trouve juste en bas.