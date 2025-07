Jean-Philippe Perras se métamorphose pour la nouvelle série Dérive

Ce jeudi, les médias étaient conviés sur le plateau de la nouvelle série Dérive, qui sera à voir sur Crave cet automne. On y retrouve le comédien Jean-Philippe Perras, qui se métamorphose complètement, pour interpréter un pianiste aux prises avec des problèmes de santé mentale. Entre L'empereur et STAT, celui-ci nous a certainement fait la preuve qu'il peut tout jouer.

Plus précisément, dans Dérive, il interprète Daniel Major, un pianiste frappé de stupeur en plein concert, qui s’effondre sur scène. Depuis l’incident, il demeure incapable de jouer. Daniel décide de fuir le tumulte pour trouver refuge à la maison de campagne familiale. Complètement bouleversé, il recommence à vivre des terreurs nocturnes qui lui font craindre pour sa sécurité et pour celle de ses proches. Il entreprend alors une thérapie qui l’amène à fouiller son passé et découvre de sombres secrets. Sa quête de vérité, parsemée d’embûches et de dangers, le mènera à des révélations des plus troublantes.

Découvrez la métamorphose de Jean-Philippe Perras et toutes les photos de notre visite de plateau ci-dessous.

À ses côtés, on retrouve une distribution exemplaire, formée de Marie-Thérèse Fortin, Benoit Gouin, Sophie Cadieux, Macha Grenon, Céline Bonnier, Luis Oliva, Xavier Huard, Catherine Souffront, Chloée Barshee, Maxime Genois, Mounia Zahzam, Marilou Mucret et Amélie Grenier.

C'est l'autrice Julie Hivon (Nuit blanche, Alertes) qui est à l'origine du scénario de Dérive, tandis que le réalisateur Patrice Sauvé se retrouve derrière la caméra pour l'occasion.

Les huit épisodes de 60 minutes de Dérive sont attendus sur la plateforme Crave dès l'automne prochain.

Avez-vous aussi hâte que nous de voir cette proposition?