L’histoire se développe en parallèle à 30 ans d’intervalle. Une incursion dans les années 70 dévoile une jeune Louise passionnément amoureuse de Vincent, rebelle et activiste aux côtés de Bertrand. Une rencontre marquante avec celui qui deviendra son mécène, Aidrian, permettra à Louise de devenir une mannequin en vogue, et de sortir sa petite famille de la précarité. Chemin faisant, souvent par nécessité, mais aussi par choix, Louise devra abandonner certains idéaux politiques entre autres difficiles sacrifices. Aujourd’hui, Louise est devenue une femme d’affaires redoutable à la tête de Nocturne, son empire de parfumerie dont Nuit Blanche est le premier parfum à l’origine de son succès. Mais tout bascule le soir d’une réception célébrant sa réussite: Loulou meurt seule dans son jardin. Meurtre ou accident? Le décès de Loulou crée une onde de choc en particulier pour Charlotte, Marlène et Lucas, ses enfants maintenant adultes à qui le testament impose à chacun un destin différent de leur vie choisie, avec une entreprise de plusieurs millions en jeu. Et aussi, entre autres, pour Aidrian, figure paternelle qui a toujours protégé autant les intérêts que les enfants de sa fidèle amie Loulou. L’harmonie du clan est bousculée. Les enfants chercheront à comprendre cette soudaine disparition. Quels sombres secrets leur réserve le passé? Lorsqu’on pose des questions, il faut être prêt à entendre les réponses. Le clan Hébert est-il prêt à accepter l’impossible?