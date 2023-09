Lucas Hébert en quête de réponses dans la 2e saison de Nuit Blanche

C'est à la ferveur des téléspectatrices et téléspectateurs que l'on doit principalement le retour de Nuit blanche, série qui avait été annulée après une saison sur les ondes d'ICI Télé, mais qui fera finalement un retour pour une deuxième saison sur la plateforme Amazon Prime Vidéo. Entre les attentes non comblées des fans et le désir de la maison de production Pixcom de continuer cette histoire, il y avait finalement de l'espoir.

Ainsi, le tournage de cette suite a commencé récemment, faisant en sorte que plusieurs comédiens de la mouture originale ont retrouvé leurs personnages.

Nous avons eu la chance d'en discuter avec le comédien Jean-Philippe Perras, qui a retrouvé son protagoniste Lucas Hébert, fils de la femme d'affaires Loulou Hébert, jouée par France Castel, retrouvée morte dans des circonstances étranges à la fin du premier épisode.

Celui-ci nous a notamment donné sa perspective sur le branle-bas de combat qui s'est joué en coulisses : « Je pense qu'à la base, Pixcom ne voulait pas abandonner ce projet. Radio-Canada non plus. Il y a des trucs qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas qui se sont passés. Il y a tellement de shows, post-pandémie, qui ont travaillé très fort pour arriver. Mais, on revient, c'est la bonne nouvelle! »

Concernant l'intrigue entourant son personnage, il nous dit : « Ça se passe super bien. Pour Lucas, c'est toujours de savoir qui a tué sa mère. Est-ce qu'il va finalement trouver? Lucas ne lâchera jamais jusqu'à ce qu'il trouve. Il y a aussi toujours la recherche de son père, vue dans la saison un. Parce que les filles, Valérie Blais et Marilyse Bourke, ont réussi, elles, à retrouver leur père à la fin de la saison un. Est-ce que Luka va avoir plus d'informations pour mettre la lumière là-dessus? Ça reste sa quête. »

Jean-Philippe Perras nous confirme que de nouveaux comédiens se joindront à la distribution, mais qu'il faudra patienter pour savoir de qui il s'agit.

Rencontré dans le même événement, le comédien Jean-Nicolas Verreault commente la nature de la série : « C'est comme un gros soap avec du cash, mais il y a de l'intrigue et c'est beau en même temps. Il y avait plein d'intrigues qui n'étaient pas dénouées, et les gens trouvaient qu'on les laissait tomber. Je pense que les gens embarquaient dans l'écriture, parce que ce genre de show là, encore une fois, tu t'installes et tu veux savoir ce qui est arrivé. Des shows comme ça, ça marche au bout quand c'est bien fait. »

Quant à son personnage, celui du voisin et photographe de guerre, il indique : « Il sait beaucoup d'affaires. Il est toujours aussi mystérieux, mais il sait beaucoup de choses. »

Quoi qu'il en soit, on entend le même son de cloche entre les deux artistes : les téléspectateurs auront beaucoup de réponses dans cette deuxième saison.

La date de diffusion de la deuxième saison, sur Prime et Séries plus, n'est pas encore dévoilée.