Jean-Philippe Perras aborde le retour à la vie publique de son amoureuse Maripier Morin

Dans le cadre du lancement de la programmation 2023-2024 de Noovo, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le sympathique Jean-Philippe Perras, que nous pourrons retrouver dans la 2e saison de L'Empereur cet hiver. Nous aurons l'occasion de vous en reparler davantage.

Nous en avons profité pour aborder avec lui le retour dans la lumière de sa conjointe, Maripier Morin.

Celle-ci s'est jointe récemment à l'équipe de « On part ça d'même », sur les ondes de WKND 99,5, aux côtés de Patrick Langlois et Vincent Dessureault. Après avoir vécu des heures plus sombres, l'animatrice et femme d'affaires semble aborder la vie de manière plus saine et positive, ce qui a d'ailleurs donné droit à des entrevues surprenantes, dont celle-ci, qui nous a beaucoup touchés.

Évidemment, la fierté est au rendez-vous pour Jean-Philippe Perras quand il est question de son amoureuse.

Celui-ci nous offre d'ailleurs sa perspective intéressante sur ce retour progressif à la vie publique : « Je suis extrêmement content pour elle. Je suis fier aussi. Je suis surtout content du cadre dans lequel elle s'inscrit : une équipe, avec Pat et Vincent ses coanimateurs, des gens super créatifs, bienveillants. L'équipe aussi, WKND, la maison, les producteurs, comment ça s'est fait. Il y a eu quelque chose d'extrêmement humain dans le comment ça s'est fait, dans les négociations de cette affaire-là, qui me font du bien. »

« Je trouve ça bien qu'elle se retrouve là-dedans pour ce travail-là. C'est plein de bienveillance. »

Par ailleurs, le couple, qui a récemment souligné ses trois ans d'amour, vit le grand bonheur avec sa petite Margot : « Ça va super bien. Margot a 15 mois. Elle marche, elle parle, elle fait les plus belles affaires du monde. Je suis un papa heureux et comblé. Elle sourit tout le temps, elle est toujours de bonne humeur, on est vraiment chanceux! »

Voyez le couple heureux ci-dessous.

Notons que nous pourrons aussi retrouver Jean-Philippe Perras dans la deuxième saison de Nuit blanche, série qui a littéralement été sauvée du naufrage par Pixcom et Prime Vidéo. Son personnage de Lucas Hébert y reprendra sa croisade pour trouver le meurtrier de sa mère, qui était personnifiée par France Castel.