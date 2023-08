Moment d'émotion entre Marthe Laverdière et Maripier Morin à Sucré salé

Lundi soir à Sucré salé, Marthe Laverdière, nouvelle collaboratrice, a rencontré Maripier Morin dans une bleuetière.

L'entrevue n'avait même pas encore commencé que les yeux de Maripier Morin se sont embrumées. Hors d'onde, Marthe Laverdière avait confié à son invitée une chose que son père lui avait déjà dite : « Les larmes, c'est la seule eau qui lave le coeur ».

« Ça, ça vient de me bouleverser, donc, on commence et je suis déjà de même... », a précisé Maripier Morin pour expliquer sa soudaine fragilité.

Au fil de l'entrevue, on constate un lien particulier entre les deux femmes. À un moment, Marthe Laverdière demande à son interlocutrice si sa fille a été une bouée de sauvetage dans une période pleine de remous. Celle-ci a alors répondu ceci : « Margot, ce n'est pas ma sauveuse, ce n'est pas celle qui m'a guérie, parce que ce serait trop pour un enfant. »

L'horticultrice a été touchée par la réponse de Maripier Morin, tellement qu'elle a pris quelques secondes avant d'enchaîner : « Je suis tellement contente que tu aies dit ça. J'avais tellement espérance que tu dises ça, parce que là tu viens de montrer la vraie femme que tu es ».

À la fin de l'entrevue, Marthe Laverdière a fait part d'une autre phrase que lui disait son père : « Le bonheur n'est pas dans le "moi", mais dans le "nous". » Puis, elle ajoute : « Ça, tu l'as compris, ma belle ».

L'intervieweuse a alors lancé, en enlaçant son invitée : « Tu es super Marie ».

Les téléspectateurs de Sucré salé ont vécu un beau moment d'échanges entre deux femmes inspirantes. Merci pour ça, les filles!

Rappelons que le précédent passage de Maripier Morin à Sucré salé n'avait pas été aussi doux...