L'empereur

En 2005, après un party de bureau bien arrosé, Christian raccompagne Manuela et la fin de soirée «dérape». Pourtant, ils continuent à travailler ensemble. Christian aide Manuela à gravir les échelons et fait d’elle son associée. En 2015, une femme dénonce Christian à la police : elle se dit victime de viol. Christian est un père, un mari aimant, la société l’idolâtre et sa garde rapprochée profite de ses largesses. Manuela décidera-t-elle de replonger dans son traumatisme pour prendre la parole? (Fourni par la production)