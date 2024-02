Le samedi 17 février prochain, France Beaudoin recevra à En direct de l'univers un des acteurs qui est sur toutes les lèvres en ce moment alors qu'il incarne un pervers narcissique dans l'excellente et troublante série L'empereur.

Ce sera au tour de l'interprète de Christian Savard, Jean-Philippe Perras, de vivre son hommage musical, gracieuseté de Radio-Canada.

On peut s'imaginer que sa conjointe, Maripier Morin, viendra lui offrir une chanson. Rappelons que cette dernière a déjà eu droit à son propre En direct de l'univers en 2016. Voyez qui avait chanté pour elle à l'époque ici.

Comme le comédien est membre du groupe de musique pop Gustafson, on peut s'imaginer que son acolyte Adrien Bletton sera aussi de la partie.

Il faut également s'attendre à ce que son grand ami Benoit McGinnis, un habitué d'En direct de l'univers, apparaisse sur la scène à un moment ou à un autre. Nous ne serions pas étonnés non plus de voir débarquer Alex Nevsky au piano, un autre copain de Perras.

Léane Labrèche-Dor, qui a étudié avec Perras, et son conjoint Mickaël Gouin font aussi partie des artistes qui risquent de se retrouver dans le studio de France Beaudoin samedi.

Peut-être aussi que quelques complices de la distribution L'empereur viendront lui rendre hommage... On peut aussi se demander si nous aurons la chance de voir la petite binette de l'adorable Margot, 1 an et demi. Il faudra être à l'antenne d'ICI Télé samedi prochain pour tout savoir.

Rappelons que le week-end dernier, la fille de Caroline Néron nous a complètement soufflés grâce à une performance grandiose. Voyez une photo et apprenez-en plus ici.