La fille de Caroline Néron chante pour sa mère à En direct de l'univers

Samedi soir, l'étoilée animatrice France Beaudoin recevait sur son fauteuil pivotant l'une des comédiennes de la populaire série STAT, Caroline Néron. Pour l'occasion, une foule de surprises musicales l'attendait, ce qui n'a pas manqué d'enjoliver notre soirée télé. À ce propos, l'un des moments phares de l'épisode aura sans doute été le passage de la fille de Caroline, la talentueuse Emmanuelle Gagné-Néron.

Pour surprendre sa mère, la jeune comédienne, dont on a notamment pu apprécier la qualité de son jeu dans de populaires séries récentes, comme District 31 et Alertes, a entonné, après une ouverture ayant des allures de party estival, une sublime relecture de la chanson One and Only. Le titre, datant de 2011, provient d'une artiste coup de coeur qu'elle et sa mère ont en commun, Adele.

Puis, avec une légère nervosité dans la voix aux prémices de la mélodie, la puissance vocale d'Emmanuelle n'a pas tardé à se montrer, et à prendre le dessus, elle qui a livré une solide performance. Tout au long de sa prestation, les yeux embués de Caroline laissaient transparaître une évidente fierté envers celle qui suit ses pas. Le sincère et empreint d'amour « J't'aime maman! » que l'adolescente de 14 ans a soufflé, à la fin de la chanson, a sans doute ému plusieurs foyers ravis de voir une si belle et pure relation mère-fille à l'écran.

Par ailleurs, Emmanuelle n'est pas la seule membre de la famille de Caroline a avoir visité le plateau ce soir. En effet, après une belle prestation du duo les 2Frères, avec l'entraînant À tous les vents, plusieurs personnes chères à la femme d'affaires ont proposé une interprétation de J'entends frapper, un indémodable classique de Michel Pagliaro. C'était franchement de toute beauté de voir la famille réunie pour célébrer l'auréolée de la soirée! On en aurait pris davantage, c'est peu dire.

Quant à elle, Emmanuelle roule présentement sa bosse dans la série Alertes, diffusée à TVA, avec le rôle de Justine Demers. Si son talent pour le jeu est aussi évident que sa passion pour le métier, nous sommes convaincus que la jeune femme n'a pas fini de nous épater!

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur ICI Télé.