District 31

Le quotidien plein de rebondissements d'un groupe d'enquêteurs affectés au poste d'un grand quartier de Montréal. Après avoir regroupé ses enquêteurs dans ses quartiers généraux pendant de nombreuses années, la Police de Montréal a décidé de les rapprocher de la population en les assignant à nouveau à des postes de quartier. Au fil des semaines, cette équipe sera confrontée à toute la panoplie d'énigmes et de délits pouvant survenir dans une grande ville: enlèvements, cambriolages, meurtres, violence familiale, crimes sexuels, règlements de compte, trafic de stupéfiants, sympathies terroristes, crimes économiques et autres. On suivra aussi les fluctuations de leur vie familiale ou amoureuse qui se ressent forcément des contrecoups de leur exigeante profession.