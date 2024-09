Gildor Roy raconte une anecdote à faire pleurer sur les coulisses de District 31

Lundi soir, Mélanie Maynard visitait une résidence de personnages âgées avec Gildor Roy dans le cadre de Sucré salé.

Devant un public de fidèles téléspectateurs, l'acteur a alors raconté une anecdote sur les coulisses de la série culte District 31, qui aura certainement tiré des larmes à certaines personnes.

« Vers la fin de District 31, mon fils vient me voir, mon plus vieux, Luis, il me dit : "Jules, mon ami, son père est mourant. Puis, il a décidé de prendre l'aide médicale à mourir. Mais, il y a un problème, c'est la veille de la fin de District 31. Pis là, il capote parce qu'il ne saura pas comment ça finit". J'ai fait : "attend là... il prend la plus grosse décision de sa vie, puis ce qui le gosse là-dedans, c'est qu'il ne saura pas comment ça finit?" Fait que j'ai pris mon téléphone [et je lui ai raconté la fin]. Et, j'ai reçu une vidéo de lui. Il regarde son fils qui tourne [et il a le pouce en l'air et une main sur le coeur]. Puis le lendemain, il est décédé. Mais lui, il avait besoin de ça. »

Il termine en disant : « C'est pour ça qu'on fait ça. C'est juste pour ça ». Comment ne pas l'aimer d'amour ce Gildor?!

Notons que nous pourrons le revoir jouer les mots de Luc Dionne dès le 9 septembre prochain alors que l'acteur interprètera le rôle-titre de la nouvelle série Dumas. Nous avons eu la chance de voir les deux premiers épisodes. Voici ce que nous en avons pensé.