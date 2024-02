« Un party d'été en plein mois de février » pour Caroline Néron à En direct de l'univers!

Ce samedi, les téléspectateurs férus de musique étaient conviés à une nouvelle célébration en chansons de la femme d'affaires et comédienne de renom Caroline Néron, à En direct de l'univers. Au cours de cette heure bondée de moments tous plus mémorables les uns que les autres, nous avons, une fois de plus, été saisis de bonheur devant la beauté du spectacle proposé. La principale intéressée semblait elle aussi aux anges, elle qui était vêtue d'un pétillant veston jaune qui lui allait à ravir.

Au prélude du délice, un condensé de chansons pouvant figurer lors d'un party estival, que la comédienne aime tant organiser, a été présenté... et nous nous sommes délectés avec entrain! La fête musicale a débuté quand Brigitte Boisjoli, une artiste chère au coeur de Caroline, a chanté le très entraînant Ça va. Par la suite, Nathalie Simard, Annie Villeneuve et d'autres artistes de grand talent ont foulé les planches de l'émission, pour offrir à l'invitée une parcelle de son festif univers musical. De l'aveu de l'animatrice France Beaudoin, c'est un véritable « party d'été en plein mois de février » qui a été concocté pour la femme d'affaires!

Le plateau a également été visité par une autre ex-académicienne, Stéphanie Bédard, alors que cette dernière a choisi d'interpréter le succès Sunglasses At Night, de Corey Hart, un titre que Caroline réécoute encore et encore, sans jamais se lasser. Par ailleurs, avec la boule disco au centre de la scène et les danseurs qui fusaient de toutes parts, nous avions littéralement l'impression de figurer au coeur de la compilation musicale de party de Caroline! C'était jouissif à souhait, tout comme le déhanchement de l'humoriste Cathy Gauthier sur You Don't Own Me, une chanson sur laquelle Caroline avait décidé de danser au Match des étoiles, lors de la grande finale du 8 avril 2009.

Puis, un peu plus tard dans la soirée, le légendaire Claude Dubois est venu offrir une agile prestation de son classique Si Dieu existe, une chanson qui émeut Caroline à tout coup, elle qui l'a chanté lors des funérailles de ses grands-parents. C'était très émouvant, larmoyant.