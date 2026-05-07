Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Cathy Gauthier

ComédienneAnimatrice
Visionner les images de Cathy Gauthiercgauthier
Cathy Gauthier
Première de <em>C'est pas moi, c'est toi </em>d'Olivier Martineau
Cathy Gauthier
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (6)

Voir tout

Dans l'actualité

Voir tout
Tapis rouge du Gala Les Olivier 2023
Stars

Photo : Première sortie publique pour Cathy Gauthier et son amoureux connu

Thursday, May 7, 2026 10:00 AM
Image de l'article Cathy Gauthier dévoile l'identité de son nouvel amoureux connu
Télé

Cathy Gauthier dévoile l'identité de son nouvel amoureux connu

Tuesday, May 5, 2026 2:10 PM
Cathy Gauthier
Stars

Cathy Gauthier aborde son retour à la radio ce lundi

Friday, January 23, 2026 3:36 PM
Anaïs Guertin-Lacroix
Télé

Anaïs Guertin-Lacroix ébranlée suite à une entrevue avec Cathy Gauthier

Tuesday, July 15, 2025 11:26 AM
Image de l'article Cathy Gauthier fait une triste annonce : «« J'aurais dû arrêter plus tôt, mais j'ai continué» »
Stars

Cathy Gauthier fait une triste annonce : « J'aurais dû arrêter plus tôt, mais j'ai continué »

Monday, January 20, 2025 9:26 AM
En direct de l'univers
Stars

Cet humoriste chouchou aura droit à son En direct de l'univers en début de saison

Thursday, December 19, 2024 3:30 PM
Dévoilement des nommés aux Olivier 2023
Stars

Cathy Gauthier pose avec son nouvel amoureux sur la plage

Monday, December 16, 2024 11:15 AM
En direct de l'univers
Stars

De rares nouvelles de Dominique Michel

Friday, October 25, 2024 10:00 PM
Chanteurs masqués
Télé

La réaction de la fille de Cathy Gauthier suite au dévoilement de sa mère à Chanteurs masqués est adorable

Wednesday, October 23, 2024 9:00 PM
Soleil
Télé

Cette humoriste déjoue les pronostics à Chanteurs masqués

Sunday, October 20, 2024 7:56 PM
Soleil
Télé

Extrait vidéo de Chanteurs masqués : On pense savoir qui se cache sous cet ensoleillé costume

Saturday, October 12, 2024 8:00 AM
Dominique Michel se vide le coeur contre Éric Salvail
Stars

Photo : Rare apparition de Dominique Michel sur les réseaux sociaux

Wednesday, September 25, 2024 6:00 AM
MC Gilles à Tout le monde en parle.
Télé

Tout le monde en parle : MC Gilles lance une pointe à Cathy Gauthier

Monday, April 8, 2024 11:00 AM
Image de l'article Vidéo : Ève Côté et Cathy Gauthier font un retour sur leur premier «Gala les Olivier »
Humour

Vidéo : Ève Côté et Cathy Gauthier font un retour sur leur premier Gala les Olivier

Tuesday, March 26, 2024 8:00 AM
Image de l'article « Gala les Olivier 2024» : Math Duff couronné par le public
Télé

Gala les Olivier 2024 : Math Duff couronné par le public

Sunday, March 24, 2024 10:15 PM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c