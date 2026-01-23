Cathy Gauthier aborde son retour à la radio ce lundi

En janvier 2025, Cathy Gauthier annonçait qu'elle quittait son poste à Énergie pour des raisons de santé.

Un an plus tard, l'humoriste révèle s'installer dès lundi derrière le micro du retour à la maison, aux côtés de Sébastien Trudel et de Mario Tessier.

« On m'a appelée pour revenir le 26 janvier. Ça m'a vraiment touché de la part de la station, de savoir qu'ils avaient confiance en moi. Ils savaient aussi que ça ne m'intéressait plus de travailler le matin, mais que j'étais ouverte à refaire de la radio éventuellement. »

Elle ajoute : « Je suis très reconnaissante envers Énergie de m'offrir ce mandat-là, parce que c'est sûr que je vais avoir du fun. C'est un horaire qui me convient. J'ai rien à préparer. C'est vraiment Mario qui va s'occuper du volet humour. Moi, j'ai juste à rebondir sur ce qu'il dit. Je vais m'impliquer dans les segments qui sont déjà là, comme les révélations, mais je ne vais pas jouer dans les coups de téléphone. Mon mandat, c'est vraiment juste d'amener de la bonne humeur autour de la table et de dire des niaiseries avec les gars. »

« C'est un super bon timing », dit-elle, « parce que je suis en train d'écrire mon cinquième spectacle. J'ai des rodages qui commencent en mai. La radio, c'est partout à travers le Québec. Ça va me permettre aussi d'être présente alors que j'ai un spectacle qui s'en vient. Je finis à la radio en juin et mes spectacles vont commencer ensuite. »

Cathy travaille activement sur son spectacle, notamment avec Ève Côté. « Elle vient chez nous et on brainstorm ensemble. Il y a d'autres auteurs qui vont se joindre éventuellement. »

Elle nous indique aussi qu'elle annoncera bientôt l'identité de son metteur en scène. « Je pense que ça va être assez étonnant. Je ne pense pas que les gens vont s'y attendre. »

Est-elle anxieuse de revenir en ondes lundi? « Je suis fébrile. J'ai hâte. Ça donne une adrénaline. C'est un thrill. La radio, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est comme un fix. Il se passe quelque chose. J'aime ça aussi me sentir dans l'action. J'ai vraiment hâte de rejoindre cette équipe-là! »

