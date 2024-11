C’est dans la nouvelle maison de BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS décorée aux couleurs de Noël que Patrice Bélanger, Étienne Boulay, Sonia Cordeau, Cathy Gauthier, Marie-Josée Gauvin, Alex Perron ainsi que Alicia Moffet et Fred Robichaud se prêteront au jeu de la téléréalité à succès. Marie-Mai revient à l’animation de cette édition spéciale des Fêtes. En une seule journée, les célébrités vivront une semaine classique de BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS, du challenge du patron, à la cérémonie du Veto en passant par les punitions et les twists. À l’issue de cette compétition, une seule célébrité repartira avec les honneurs et un prix de 5000 $ remis à la fondation de son choix.