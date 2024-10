La réaction de la fille de Cathy Gauthier suite au dévoilement de sa mère à Chanteurs masqués est adorable

Dimanche soir, à Chanteurs masqués, nous avons appris que c'était l'humoriste Cathy Gauthier qui se cachait dans le costume du Soleil.

Cathy nous raconte comment elle s'est retrouvée à chanter dans l'émission.

« Quand j'ai animé le gala des Olivier, il y a une fille de la production de Chanteurs masqués qui travaillait avec nous. On parlait de l'émission et je racontais que, moi, je l'écoutais toujours avec ma fille, c'était notre émission, notre petite routine du dimanche soir après le bain, en mangeant la petite collation avant le dodo. Elle trippe à fond! Elle, elle veut y aller et elle sait même en quelle mascotte elle va se déguiser. Je trouve ça bien cute. »

Elle ajoute : « Je racontais ça à la fille de la production, puis elle m'a dit : "Viens donc!» Je lui ai répondu : "Ben non, je ne sais pas chanter, je chante vraiment mal." Finalement, je suis allée enregistrer une toune, puis ils m'ont dit : "Ben là, on va t'en faire enregistrer d'autres, parce que c'est sûr que tu vas rester plus qu'une seule émission." J'en avais comme cinq en banque, donc je pensais rester un petit peu plus longtemps, mais je suis bien contente d'avoir participé, surtout de voir la face de ma fille quand on a enlevé la tête du soleil, puis qu'elle a réalisé que c'était moi, c'était vraiment cute. »

Quand elle a vu que sa maman se cachait sous le Soleil, la petite Alice était un peu perplexe.

Elle était comme : "Ben voyons donc, maman, qu'est-ce que tu fais là?" Elle était assise sur moi, mais elle ne comprenait pas comment je pouvais être à la télé et dans le salon en même temps. Elle pensait que tout ça, c'était en direct.

« "Voyons donc, maman, ça ne peut pas être toi, ce n'est pas toi". Je disais : "Oui, c'est moi." Il y a eu une petite confusion, mais c'était vraiment drôle, puis c'était cute de la voir. Après ça, dans l'émission, je lui disais que j'avais fait ça pour elle, et que je voulais qu'elle ait une surprise. Elle était vraiment contente, elle me serrait super fort dans ses bras. Je pense que ça l'a surprise à plusieurs niveaux, dans le sens qu'elle était surprise de voir que c'était moi, mais elle était aussi surprise de voir que je faisais ça pour elle. »

Cathy Gauthier nous explique aussi que, même si le costume du Soleil était moins massif que certains autres déguisements, il n'en était pas moins difficile à porter. « Le costume était très lourd », nous raconte-t-elle. « Les rayons du soleil, c'est comme tout en bois. C'est des petits brillants miroirs collés sur des palettes de bois. C'était dur de faire tenir ça sur mon dos, parce que je perdais l'équilibre. Ça tenait juste avec des espèces de petites straps en métal sur mes épaules et ça me rentrait dans les omoplates. Ça faisait tellement mal. Mais bon, ce n'est pas grave. La performance, ça durait un maximum de trois minutes. Je prenais mon mal en patience. »

« Je ne pouvais pas danser », ajoute-t-elle. « La chorégraphe m'avait préparé des chorégraphies, mais c'était juste impossible de danser. »

La semaine prochaine à Chanteurs masqués, les personnages s’affronteront dans un spécial Halloween et Jack Spi-Rat offrira une première prestation. À ne pas manquer, dimanche à 18 h 30 sur TVA.