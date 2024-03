Gala Les Olivier 2024

C'est avec les nouvelles animatrices, Ève Côté et Cathy Gauthier, que la 25e édition anniversaire du Gala les Olivier a été lancée. Celles-ci ont décidé d'aller chercher jusque chez eux les humoristes pour les rallier pour le plus gros party de l'année, une capsule humoristique qui a touché la cible à plusieurs reprises. Puis, nous avons eu droit à un numéro musical d'envergure qui retraçait plusieurs chansons humoristiques marquantes des 25 dernières années. Se sont enchaînés au micro Patsy Gallant, 2Frères, Éléonore Lagacé, Marie-Élaine Thibert, Marie-Denise Pelletier et Pierre Lapointe. Les sous-titres qui les présentaient valaient à eux seuls le coup d'oeil. Puis, les deux animatrices ont offert un numéro d'ouverture assez corsé, mais bien dosé, dans lequel plusieurs artistes de l'humour ont été égratignés, dont Martin Matte : « Lui, il avait été condamné à l'excellence, mais d'après moi, sa sentence est finie. » Entre la fin de Juste pour rire, la bourde de Guillaume Lemay-Thivierge et bien d'autres sujets d'actualité, il y avait de quoi faire dans cette ouverture qui s'est avérée particulièrement percutante et amusante.

Les sketchs qui ont suivi durant la soirée ont été d'intérêt variable. Nous avions bien apprécié l'hommage forcé que Cathy Gauthier a fait à un Claude Meunier particulièrement mal à l'aise. Nous avons adoré la présentation de Charles Tisseyre des nommé.e.s dans la catégorie « Découverte de l'année », prix finalement remis à la flamboyante et talentueuse Mona de Grenoble. L'hommage à Michel Barrette, pendant lequel on a retiré son dentier pour le hisser au plafond du Centre Pierre Péladeau alors que jouait « Le temps d'une dinde », était franchement bon, surtout lorsque son collègue de KM/H Gildor Roy est arrivé sur scène avec ledit dentier. Le duo Mégan Brouillard et Simon Gouache était aussi d'une rare perfection. On en aurait pris plus de ces deux-là! Même chose pour Josiane Aubuchon et Mike Ward. Nous avons particulièrement apprécié les prix ajoutés par les deux animatrices, dans lesquelles on soulignait certaines bourdes de l'industrie. Il faudrait que ça revienne chaque année!

Au cours de la soirée, Billy Tellier a reçu deux trophées, tandis que Sam Breton (absent pour prendre soin de sa santé) et Matthieu Pepper ont été célébrés, l'un comme spectacle meilleur vendeur et l'autre pour sa série Entre deux draps. Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques a coiffé ses complices au fil d'arrivée pour l'auteur de l'année, avec son spectacle « Enfant du siècle », qui a plus tard reçu un second prix prestigieux du spectacle de l'année. Charles Beauchesne et Jay Laliberté ont vu leur podcast respectif être couronné.

Le grand prix de la soirée, celui de l'Olivier de l'année remis par le public, a été décerné à Mathieu Dufour, alias Math Duff. Celui-ci, qui arborait un look irréprochable, semblait particulièrement heureux de cette récompense. Félicitations à tous les gagnants.

Voyez tous les gagnants de la soirée plus bas.

Voyez les plus beaux looks de la soirée des Olivier ici.

Voyez toutes nos photos prises sur le tapis rouge ici.