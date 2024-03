Vendredi, Guillaume Lemay-Thivierge a fait paraître une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il parlait de travailler fort, et d'une expression qui exprimait bien ce bouleau acharné. Il serrait ensuite un arbre contre lui sur lequel était gravé un mot péjoratif.

Bien des gens se sont exprimés sur la question depuis. À Tout le monde en parle dimanche, Pierre-Yves Lord, coanimateur de la soirée, a abordé la question d'emblée.

« J'aimerais prendre deux petites secondes pour vous parler d'une vidéo que j'ai vue circuler sur les réseaux sociaux en fin de semaine, où on voit une personnalité québécoise qui se met en scène dans le bois en faisant une blague extrêmement violente, blessante et dégradante envers les communautés noires et afrodescendentes. Je voulais juste prendre la tribune pour dire à quel point je trouve que ça n'a aucun sens en 2024 de s'amuser avec ce mot, d'en faire des blagues. Je sais que cette personnalité-là essaie de s'excuser, de nous dire qu'elle est tombée par hasard sur ce bouleau... »

Je pense que dans la vie, on peut se regarder en pleine face et tout le monde fait des erreurs, mais quand on en fait des graves comme celle-là, c'est peut-être important de s'excuser et ce n'est pas le Québec qui nous ressemble de s'amuser avec ça.

Lorsque Pierre-Yves Lord a demandé à Guy A. Lepage s'il sait de quoi il parlait, l'animateur a répondu : « Oui, je l'ai vu. Assez édifiant... »