Guy A. Lepage

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Oeuvres (10)Voir tout
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Un gars, une fille (2023)
2023 - Aujourd'hui
Comédien,Auteur,Réalisateur,Producteur,Script-éditeur
Guy
En cours
Bébéatrice
2018 - Aujourd'hui
Voix,Auteur
PapaGuy (2018-)
En cours
Terreur 404
2017 - Aujourd'hui
Comédien
Père Noël
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2003
Grand prix de l'Académie
Gala MetroStar
2003
Le MetroStar Personnalité masculine
Un gars, une fille
Prix Gémeaux
2002
Meilleure réalisation comédie de situation
Un gars, une fille