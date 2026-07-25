Cette populaire comédienne rejoint la distribution d'Un gars, une fille

Depuis quelques semaines, l'animateur et comédien Guy A. Lepage partage sur ses réseaux sociaux des clichés des coulisses de tournage de la prochaine saison d'Un gars, une fille. Pour une cinquième année consécutive depuis sa résurgence en 2023, la série humoristique présente les aléas de Guy et Sylvie dans leur vie quotidienne, entourés de leurs enfants maintenant adultes.

En outre, pour ces nouveaux épisodes, qui seront vraisemblablement présentés l'hiver prochain sur ICI TOU.TV EXTRA, nous pouvons nous attendre à plusieurs belles nouveautés de la part de la production, qui a décidé de gâter les téléspectateurs. Effectivement, une foule de personnalités connues viendront se greffer à l'équipe d'Un gars, une fille. Récemment, nous avons ainsi appris qu'Emmanuel Auger, Katherine Levac et Foyolle Jean Jr auraient tous un rôle dans la série pour cette prochaine saison. Plus de détails ici.

Puis, cette semaine, c'est avec un bonheur non dissimulé que l'animateur de Tout le monde en parle a révélé sur sa page Instagram qu'Anne Dorval serait également de la partie. Sans pour autant révéler la nature de son rôle, on peut la voir aux côtés de sa bonne amie Sylvie Léonard dans une jolie photo. Joueront-elles une ou plusieurs scènes ensemble? Il faudra se montrer patient pour le découvrir!

Découvrez la photo au bas de cet article.

Nous avons bien hâte de découvrir cette prochaine saison, qui s'annonce encore plus décapante que les précédentes.

Rappelons que le populaire talk-show de Guy fera également son retour à la télé, pour une 23e saison. C'est à ne pas manquer en septembre prochain, sur les ondes d'ICI Télé!