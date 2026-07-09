Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Un gars, une fille : Ces deux acteurs connus seront de la prochaine saison

Ils ont tout un look!

Un gars, une fille
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La 12e saison d'Un gars, une fille est présentement en tournage et le comédien Emmanuel Auger a révélé sur ses réseaux sociaux qu'il avait eu la chance de tourner quelques scènes avec Guy et Sylvie cette semaine.

Il partagera aussi l'écran avec Fayolle Jean Jr. Les deux acteurs interprèteront visiblement deux hommes à tout faire. Voyez la photo partagée en story sur Instagram par Emmanuel au bas de l'article.

Comme les épisodes de la précédente saison avaient été mis en ligne à l'hiver 2026, on peut s'attendre à découvrir la nouvelle mouture d'Un gars, une fille en 2027.

Précisons que Fayolle Jean Jr. vient tout juste d'obtenir un rôle dans une quotidienne. À découvrir ici. On pourra encore le voir l'an prochain dans le rôle du gangster Joseph dans Antigang et il apparaît également dans la nouvelle série Jumelles, qui vient d'être mise en ligne sur ICI.TOU.TV EXTRA.

Pour ce qui est d'Emmanuel Auger, il mène de front plusieurs projets, notamment en tant que porte-parole officiel de l'organisme Action Autisme. Notons aussi que, pour à la St-Jean, l'acteur, animateur et aussi chanteur est monté sur scène avec sa conjointe Carolyn Mondou et Marie-Chantal Toupin à Cap-Chat, en Gaspésie.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c