Un gars, une fille

Un regard à la fois intime, hilarant, touchant et presque voyeur sur les réalités quotidiennes de la vie conjugale. En petits segments d’à peine une minute, les situations cocasses et naturelles de la vie du couple deviennent de savoureux petits clips. Guy et Sylvie se sont hissés d’emblée au panthéon des couples mythiques de la télévision québécoise faisant souffler un vent de fraîcheur sur notre imaginaire matrimonial.