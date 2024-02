Pourrait-il y avoir d'autres épisodes d'Un gars, une fille? Guy A. Lepage répond

Dans le cadre du 500e épisode de la grand-messe dominicale, Tout le monde en parle, nous en avons profité pour discuter avec son grand manitou, Guy A. Lepage, qui se montrait très fier du chemin parcouru.

Dans cet entretien, nous avons souhaité savoir si Tout le monde en parle avait été une source d'inspiration pour les nouveaux épisodes d'Un gars, une fille, que nous offre l'auteur, producteur et comédien depuis 2023.

Comme on le sait, après avoir d'abord écrit quatre nouveaux épisodes pour souligner les 25 ans de la série originale, l'engouement du public fut tel que Guy A. Lepage a décidé de se commettre avec 10 autres épisodes, d'ores et déjà offerts en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Ces épisodes, franchement bien fignolés et dans l'air du temps, nous permettent de renouer avec Guy et Sylvie, couple chouchou s'il en est un, dont la complicité est toujours aussi attendrissante.

« Tu as totalement raison », répond d'emblée l'auteur. « Le monde me dit "c'est l'fun comment c'est écrit, c'est vraiment 2024 avec les sujets qui sont abordés". Pourquoi tu penses? Parce que j'ai le nez dedans. Ce n'est même pas forçant pour moi d'écrire ça! »

Ce faisant, nous avons souhaité savoir s'il y avait une possibilité pour davantage d'épisodes, ce à quoi l'auteur a répondu à l'affirmative.

« J'ai terminé l'écriture de la prochaine saison », nous confirme-t-il.

Ça, c'est mon vrai métier. Je n'ai pas le syndrome de l'imposteur là-dedans, mais je mets ma barre bien haute quand je fais ça.

Il poursuit en lançant des fleurs à sa covedette, Sylvie Léonard : « Sylvie, elle est formidable! On joue bien ensemble. Comme je dis à ma blonde, Mélanie, qui est la productrice de l'émission, Sylvie c'est ma blonde de 9 à 5. Sur le plateau, il faut que ce soit ma blonde tout le temps, tout le temps. On ne se dit pas "dans telle scène, je vais arriver et je vais te toucher l'épaule". Non, non, je fais ce que je ferais avec ma blonde, et inversement. »

Il nous raconte d'ailleurs une anecdote : « Quand on va au restaurant Sylvie et moi et qu'on s'assoit, tout le monde arrête de parler. »

Nous souhaitons à ces amis de longue date et à ce couple de fiction une longue deuxième vie au petit écran. Nous serons d'ailleurs ravis de découvrir ces nouveaux épisodes lorsqu'ils seront proposés au grand public.

À noter qu'aucune date de sortie n'a encore été confirmée officiellement par le diffuseur, Radio-Canada.

La 500e de Tout le monde en parle, réunissant des personnalités marquantes des 20 dernières années à l'émission, sera présentée le dimanche 10 mars à 20 h sur ICI Télé. C'est à ne pas manquer!