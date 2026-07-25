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Sylvie Léonard

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Sylvie Léonard
Le gouffre lumineux
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Prix et distinctions

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Prix Gémeaux
2018
Meilleur rôle de soutien féminin comédie
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Prix Gémeaux
2017
Meilleur rôle de soutien féminin comédie
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Prix Gémeaux
2012
Meilleure interprétation rôle de soutien féminin dramatique
Le gentleman

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Un gars, une fille
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Cette populaire comédienne rejoint la distribution d'Un gars, une fille

Saturday, July 25, 2026 10:00 AM
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Wednesday, January 18, 2023 10:50 AM
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Virage – Double faute : De la télé sportive de haut calibre

Monday, January 9, 2023 6:25 PM
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