Sylvie Léonard

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Oeuvres (40)Voir tout
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Gâtées pourries
2025 - Aujourd'hui
Comédienne
Lucie (2026-)
En cours
Un gars, une fille (2023)
2023 - Aujourd'hui
Comédienne,Autrice
Sylvie
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Le gouffre lumineux
Comédienne
Danielle
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Prix Gémeaux
2018
Meilleur rôle de soutien féminin comédie
Lâcher prise
Prix Gémeaux
2017
Meilleur rôle de soutien féminin comédie
Lâcher prise
Prix Gémeaux
2012
Meilleure interprétation rôle de soutien féminin dramatique
Le gentleman