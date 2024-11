Vous pourrez bientôt revoir cette populaire série québécoise

En effet, à compter du mercredi 19 mars à 17 h, les téléspectatrices et téléspectateurs pourront replonger dans Terre humaine , une autre série à succès de notre corpus québécois.

Récemment, les téléspectateurs sont retombés en amour avec Sous un ciel variable , série qui avait fait la pluie et le beau temps de 1993 à 1997 sur les ondes de Radio-Canada.

La série a été diffusée initialement de 1978 à 1984 sur les ondes de Radio-Canada.

Les 239 épisodes, qui composent les 5 saisons de Terre humaine, seront relayés sur les ondes d'ARTV, les mercredis à 17 h, dès le 19 mars 2025.

Y a-t-il des preneurs parmi nos lecteurs?

Par ailleurs, sachez que les saisons 4 et 5 de Sous un ciel variable seront également diffusées à ARTV cet hiver, plus précisément les jeudis à 17 h et les vendredis à 18 h, dès le 20 mars.