La destinée de trois familles — les Rousseau, les Tanguay et les Thompson — dans la petit localité de Belmont dans les Cantons-de-l'Est, qui semble avoir tout pour elle: site enchanteur, économie prospère, entreprises agricoles et industrielles florissantes. Au-delà de leurs préoccupations d'ordre économique, politique ou social, les personnages de Sous un ciel variable nous font entrer dans un monde d'intrigues et de mystères qui font appel à toutes les gammes d'émotions.