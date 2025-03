Voici quand vous pourrez voir la suite de Sous un ciel variable

Les reprises des trois premières saison du téléroman Sous un ciel variable avaient connu un grand succès l'été dernier.

ICI ARTV présentera la suite - les saisons 4 et 5 - dès le 20 mars prochain. Les épisodes seront présentés à raison de deux par jour les jeudis et les vendredis à 17 h.

Le synopsis se lit comme suit : Agriculture, villégiature et industries de pointe font bon ménage dans la petite ville de Belmont dans les Cantons de l'Est où l'on suit les tribulations de trois familles. Celle de Benjamin Thompson, pomiculteur à la retraite, dont le fils Allan mène une brillante carrière en informatique tout en multipliant les conquêtes féminines. Celle de Léon Tanguay qui a consacré sa vie à bâtir une prospère entreprise de construction et se réjouit de voir sa fille Mireille se passionner pour les affaires. Celle de Camille Rousseau, fraîchement divorcée d'un réputé criminaliste, qui parviendra à conserver sa maison patrimoniale en y créant une auberge.

Le téléroman met en vedette Hélène Loiselle, Charlotte Boisjoli, Gilles Pelletier, Guy Provost et Patricia Nolin.

Notons qu'ICI ARTV présentera aussi Terre humaine, une autre série québécoise nostalgique, du lundi au mercredi à 17 h dès le 19 mars. Notons que quatre épisodes seront diffusés en rafale chaque jour.

Le téléroman, diffusé de 1978 à 1984, raconte l'histoire de Léandre Jacquemin, 85 ans, qui doit décider auquel de ses fils il lèguera sa terre et ses biens. L'aîné des fils Jacquemin, Antoine, 60 ans, et son frère Jonas, 51 ans, se demandent pourquoi leur père remet indéfiniment le jour du règlement de la succession. Ce que les enfants ignorent, c'est que leur père n'a jamais été propriétaire en titre de la ferme, des bâtiments et des terres qui font l'orgueil de la famille. Pour une raison indéterminée, par négligence ou parce que dans le temps, on se fiait au sens de l'honneur des paysans, Léandre n’a jamais légalisé ses possessions. Par ailleurs, Antoine commence lui aussi à subir les premiers symptômes du vieillissement. Il voudrait bien que la situation soit légalisée avant que la mort ne frappe à la ferme. Reste à voir comment, avec quelle fermeté et quel cœur on règle les conflits de famille et de paroisse chez les Jacquemin.

Jean Duceppe, Sylvie Léonard, Denyse Chartier, Marjolaine Hébert et Guy Provost figurent au générique.