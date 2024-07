Quand ICI ARTV diffusera-t-elle la suite de Sous un ciel variable? On a la réponse

Cet été, ICI ARTV a diffusé le téléroman Sous un ciel variable, originalement présenté entre 1993 et 1997 sur les ondes de Radio-Canada.

À en voir les réactions des téléspectateurs, on peut dire que cette reprise a été un succès! Mais bien des gens se sont demandé pourquoi la diffusion avait cessé subitement, alors qu'il restait encore plusieurs épisodes avant la grande finale de la série.

Radio-Canada nous donne la réponse. Les trois premières saisons ont été diffusées cette année et ICI ARTV prévoit déjà présenter les saisons 4 et 5 l’an prochain. Ainsi pour voir - ou revoir - la suite des tribulations des familles Thompson, Tanguay et Rousseau, il faudra être de retour devant son téléviseur à l'été 2025.

Rappelons que l'histoire de Sous un ciel variable se déroule dans la petite ville de Belmont dans les Cantons de l'Est. On suit les familles de Benjamin Thompson, pomiculteur à la retraite, de Léon Tanguay, qui a consacré sa vie à bâtir une prospère entreprise de construction et de Camille Rousseau, fraîchement divorcée d'un réputé criminaliste, qui parviendra à conserver sa maison patrimoniale en y créant une auberge.

Le téléroman compte 124 épisodes écrits par Anne Boyer et Michel D'Astous, qui nous ont aussi donné Nos étés, Yamaska, L'heure bleue et Ma mère avec Chantal Fontaine. Notons aussi que Mme Boyer est également l'idéatrice et productrice de Si on s'aimait.

Gilles Pelletier, Guy Provost et Patricia Nolin incarnaient les trois personnages principaux. Si les deux premiers sont décédés, on a pu voir Mme Nolin, 84 ans, dans les saisons 4 et 5 de Léo ainsi que dans le film Il pleuvait des oiseaux.