Chantal, 58 ans, vient de sortir de prison après quelques mois. Durant cette période, elle a reçu un diagnostic de trouble bipolaire et se trouve maintenant à la croisée des chemins. Pour la première fois de sa vie, elle ose croire à un avenir meilleur dans la transparence et la reconstruction. Elle entreprend une thérapie et décide de jouer franc jeu avec sa famille qu’elle aime, mais qu’elle a toujours malmenée et trompée. Sa fille ainée Valérie, 38 ans, la tient à distance et refuse de lui parler. Ses deux autres enfants, Justine et Éric, leurs conjoints Rachid et Christopher, sont aussi profondément marqués par les problèmes de santé mentale de Chantal. Chacun a son enjeu personnel et son retour ravive plusieurs blessures tout en ouvrant la porte à des secrets du passé… Rien ne sera plus jamais comme avant!