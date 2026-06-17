Marilyn Castonguay

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2025 - Aujourd'hui
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Prix Gémeaux
2024
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique
C'est comme ça que je t'aime
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Meilleur rôle de soutien féminin jeunesse
Alix et les merveilleux
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