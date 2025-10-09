Ma belle-mère est une sorcière : Un divertissement pour toute la famille à la sauce 90's

On y retrouve la talentueuse Juliette Aubé , que plusieurs connaissent déjà grâce à la série L'oeil du cyclone , alors qu'elle interprète Margot, une impétueuse préadolescente, qui souhaite plus que tout que ses parents se retrouvent, alors qu'ils sont sur le point de divorcer. La situation se compliquera davantage lorsqu'une inconnue, qui semble avoir ensorcelé son père, viendra habiter chez elle. Alors que les phénomènes étranges se multiplient, Margot fera appel à ses amis et à une diseuse de bonne aventure plutôt originale pour trouver la meilleure solution pour se débarrasser de la nouvelle belle-mère.

Dès ce vendredi, les cinéphiles auront une nouvelle offrande à se mettre sous la dent dans tous les cinémas du Québec, en attendant le traditionnel plat de bonbons de l'Halloween. Un nouveau Conte pour tous, Ma belle-mère est une sorcière , débarque sur nos écrans, avec un vent de nostalgie, rappelant certains films populaires des années 90. De quoi plaire à toute la famille!

Avec ce nouveau projet, les auteurs Dominic James et Christine Doyon adoptent un schéma assez classique, qui a fait les beaux jours du cinéma américain des années 90; celui de l'étranger qui vient tout bousculer et qu'on finit par accepter les bras ouverts. On pense notamment à des films comme Uncle Buck ou Beethoven. Le résultat, fait avec passion et inventivité, s'avère à la fois envoûtant et amusant, tout en servant une trame narrative émouvante qui pourrait bien aider les familles qui traversent une séparation. La réalisation, signée Joëlle Desjardins Paquette, permet à la magie de se matérialiser à l'écran, notamment avec certaines scènes intrigantes comme cette manifestation de crapauds ou ces incantations aux effets surnaturels. Du travail d'une grande qualité, réalisé avec les budgets québécois que l'on connait.

Dans ce contexte, la toujours formidable Marilyn Castonguay enfile les oripeaux de la sorcière et semble s'amuser comme une enfant, en jouant sur la fine ligne entre bienveillance et épouvante. À ses côtés, Juliette Aubé se révèle être une formidable actrice, capable de beaucoup de profondeur. Pierre-Yves Cardinal joue quant à lui l'homme envoûté, aussi naïf qu'heureux, et arbore les bouclettes avec panache. Mention spéciale pour Marc-André Leclair, qui livre des scènes fort amusantes dans la peau de Miss Dalloway. Même chose pour Étienne Cardin, qui interprète le meilleur ami de Margot, un jeune talent que nous n'avons pas fini de voir à l'écran.

Si le film Ma belle-mère est une sorcière ne réinvente pas la roue, il propose néanmoins une divertissante incursion dans un univers magique, qui a la capacité d'ensorceler petit et grand. Cette proposition vous laissera avec le coeur léger et l'envie pressante de décorer pour l'Halloween.

🍿 À voir en salles à compter de ce vendredi 10 octobre, partout au Québec! 🍿