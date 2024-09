Juste la bande-annonce de Mlle Bottine nous donne envie de verser une larme

Immina Films, Attraction et Les Productions La Fête dévoilent aujourd'hui la bande-annonce officielle d'un nouveau Conte pour tous, Mlle Bottine, inspiré du long métrage culte Bach et Bottine paru en 1986. Le film est écrit par Dominic James et réalisé par Yan Lanouette Turgeon.

Dans ce nouvel opus, Philippe, un compositeur d’opéra en panne d’inspiration, se voit forcé d'héberger sa nièce Simone, une orpheline rebelle et excentrique dont la meilleure amie est une moufette. Malgré leurs personnalités diamétralement opposées, Philippe et Simone découvrent rapidement qu’ils pourraient avoir besoin l’un de l’autre plus qu’ils ne l’auraient initialement cru.

La bande-annonce officielle, dans laquelle on retrouve les comédiens Antoine Bertrand, Marguerite Laurence, Marilyn Castonguay et Mani Soleymanlou, ne manque pas de nous faire déjà vivre de grandes émotions. Parions que ce sera difficile de ne pas verser une larme (ou plusieurs) durant le visionnement...

La complicité entre Antoine Bertrand et sa jeune covedette, qui est d'ailleurs la fille d'une artiste bien connue, est bien visible et annonce de grandes scènes.

Le film prendra l'affiche partout au Québec le 29 novembre prochain.

On se donne rendez-vous au cinéma?