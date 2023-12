Découvrez Marguerite Laurence, une jeune comédienne étincelante dont la maman fait partie du milieu artistique

Vous connaissez peut-être déjà ce joli minois, puisque Marguerite Laurence peut être vue à la télévision dans le rôle de Camille dans le téléroman à succès 5e rang. Depuis 2019, nous pouvons la voir grandir au petit écran, pour notre plus grand bonheur.

En 2024, celle-ci a hérité d'un rôle franchement important, celui de Simone dans Mlle Bottine, la nouvelle adaptation du film Bach et Bottine de 1986. Elle reprend ainsi le rôle qu'occupait à l'époque Mahée Paiement. Ainsi, elle a la chance de donner la réplique au comédien d'expérience (et notre éternel coup de coeur) Antoine Bertrand.

D'ailleurs, Antoine Bertrand nous parlait de ce nouveau projet de film ici. Lors de cette entrevue en septembre dernier, il nous disait : « Le scénario est formidable et on commence là ». Vous pouvez d'ailleurs découvrir des images exclusives de ce film juste ici.

Le synopsis du film se lit comme suit : Philippe, un compositeur d'opéra en panne d'inspiration, se voit forcé d'héberger sa nièce Simone, une orpheline rebelle et excentrique dont la meilleure amie est une moufette. Malgré leurs personnalités diamétralement opposées, Philippe et Simone découvrent rapidement qu'ils pourraient avoir besoin l'un de l'autre plus qu'ils ne l'auraient initialement cru.

Ce dimanche, la jeune et magnifique Marguerite Laurence, 10 ans, défilait sur le tapis rouge du Gala Québec Cinéma, en compagnie d'Antoine Bertrand. Nous l'avons d'ailleurs incluse dans notre top 15 des plus belles tenues de la soirée, comme vous pouvez le voir ici. Elle portait une superbe robe multicolore.

Celle-ci a aussi été remettre un prix sur scène, en compagnie de Chloé Djandji qu'on peut voir actuellement dans le film Ru, inspiré de l'histoire bouleversante de Kim Thúy.

Sachez que cette jeune artiste qui risque de s'illustrer de plus en plus sur nos écrans a une maman bien connue. Il s'agit de l'autrice et chanteuse Stéphanie Lapointe. Depuis son passage remarqué à Star Académie en 2004, elle poursuit son cheminement stellaire. Celle-ci a plusieurs oeuvres littéraires à son actif, dont la série jeunesse Fanny Cloutier. Récemment, elle signait sa première série de fiction, Les cavaliers. Elle oeuvre aussi pour le podcast Sam raconte de Télé-Québec. En gros, elle ne chôme pas!

Comme quoi, encore une fois, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre.

Stéphanie Lapointe a une deuxième enfant, Sam, née en 2020.

Nous nous ferons un plaisir de continuer à suivre la trajectoire de sa talentueuse fille, Marguerite Laurence, un talent à observer.