Voyez des images du nouveau projet d'Antoine Bertrand

Ce mercredi avait lieu une visite du plateau de tournage du film Mlle Bottine, le nouveau Conte pour tous qui mettra en vedette nul autre qu'Antoine Bertrand.

Nous avons pu prendre des images sur le plateau, que vous pouvez voir dans la galerie ci-dessous.

ll s'agit d'une reprise de Bach et Bottine.

Dans le film de 1986, on faisait la connaissance de Fanny (Mahée Paiement), une malicieuse petite fille de onze ans forcée d'aller vivre chez son oncle Jean-Claude, un passionné de musique et un célibataire endurci. Sa moufette Bottine l'accompagnait dans ce périple où les défis se faisaient nombreux.

Cette fois, voici le synopsis : Philippe, un compositeur d’opéra en panne d’inspiration, se voit forcé d'héberger sa nièce Simone, une orpheline rebelle et excentrique dont la meilleure amie est une moufette. Malgré leurs personnalités diamétralement opposées, Philippe et Simone découvrent rapidement qu’ils pourraient avoir besoin l’un de l’autre plus qu’ils ne l’auraient initialement cru.

Antoine Bertrand incarne Philippe.

Marguerite Laurence, Mateo Laurent Membreño Daigle, Mani Soleymanlou, Marilyn Castonguay, Ellen David, Benoît Gouin, Jean-François Provençal, Louise Turcot, Myriam Fournier, et Dino Tavarone complètent la distribution.

Plusieurs de ces comédiens étaient d'ailleurs sur le plateau lors de notre visite.

Pour le moment, on ne connait pas la date de sortie du film sur nos écrans. Nous sommes impatients de le découvrir.

Ce nouveau film s'inscrit dans le retour des Contes pour tous sur nos écrans. Nous avons déjà eu droit, en 2023, à l'excellent Coco ferme, que nous vous suggérons fortement. Il est disponible sur Club illico.