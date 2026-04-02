Récipiendaire d’un prix Gémeaux dans la catégorie meilleure interprétation dans un rôle de soutien pour sa prestation dans la télésérie Grande Ourse en 2003, ce finissant du Conservatoire d’art dramatique de Québec a participé à plus d’une trentaine de productions télévisuelles incluant Le monde de Charlotte, Au nom de la loi, Minuit le soir, Nos Étés, Casino, Mirador, Les Bougon, En thérapie et Sophie Paquin, Mauvais Karma, et René Lévesque, le destin d’un chef. On l’a également vu jouer dans la télésérie Apparences de Serge Boucher, dans Le Gentleman d’Anne Boyer et Michel D’Astous, ainsi que dans Les jeunes loups de Réjean Tremblay.





Benoît Gouin possède également un parcours théâtral impressionnant, ayant participé à plus d’une cinquantaine de productions. On a pu le voir notamment dans Les trois sœurs de Wajdi Mouawad au Théâtre du Trident, au TNM, au Festival de Limoges et au Festival Tchekhov à Moscou dans Coma unplugged (pièce qui a remporté le Masque de la meilleure production Montréal, 2007). Nous avons pu découvrir de nouvelles facettes de son talent dans la comédie musicale My Fair Lady.





Au cinéma, soulignons sa participation à la production Québec-Montréal de Ricardo Trogi qui lui a valu une nomination aux prix Jutra. Il a également joué dans Mémoires affectives de Francis Leclerc, La belle empoisonneuse de Richard Jutras, La ligne brisée de Louis Choquette, Le déserteur de Simon Lavoie et La dernière fugue de Léa Pool. Il a également collaboré comme scénariste au film Jaloux de Patrick Demers présenté au Festival de Karlovy Vary et au Festival de Toronto en 2010.