La réaction du fils d'Anik Jean après avoir vu le film de sa maman vous touchera droit au coeur

Lundi soir avait lieu à Montréal la grande première du premier long métrage d'Anik Jean, Les hommes de ma mère.

Nathan Huard, 11 ans, accompagnait ses parents à cet évènement, bien important pour sa maman.

« Il est toujours un peu dans le déni quand ce sont mes affaires », nous raconte la réalisatrice.

« Depuis qu'il est petit, tout ce qui a rapport avec ma job, il n'aime pas ça, parce qu'il ne voit pas maman dans ce temps-là. Hier, il a regardé le film et il est venu me voir, puis il m'a donné un gros câlin et m'a dit : "Maman, je comprends tout maintenant. Je comprends tout le travail que tu as fait. Je suis fière de toi". C'était tellement cute. Je sentais qu'il l'avait ''catché'', toute la job derrière ça. »

Nathan apparaît d'ailleurs dans le film d'Anik Jean. Il a un tout petit rôle muet, mais il est là. Il interprète le fils du personnage de Benoît Gouin (voir photo au bas de l'article).

Le jeune homme a toujours l'intention de devenir acteur. « Il est dans une agence », nous indique la maman. « Mais ça ne me surprendrait pas qu'il soit réalisateur plus qu'acteur. Il fait déjà un stop-motion, il comprend l'angle des caméras... »

Le film Les hommes de ma mère prend l'affiche le 4 août dans les cinémas du Québec.