Indomptables : Découvrez la talentueuse distribution de la saga country québécoise

Alors que les tournages s'apprêtent à commencer, TVA dévoile aujourd'hui la distribution qui portera la série Indomptables, qui sera diffusée en 2026 sur ses ondes.

Ainsi, l'on apprend que les comédiens Benoît Gouin et Stéphane Demers interprèteront les patriarches des deux familles qui vivront de la rivalité.

Plus précisément, dans Indomptables, une transaction majeure entre les deux patriarches devait sceller leur alliance et transformer leurs vies, celles de leurs trois héritiers respectifs, ainsi que le visage de la région, mais des événements aussi troublants qu'inattendus font tout basculer. Pour les Richer comme pour les Martineau. Ce qui devait les unir déclenche une guerre de clans sans merci dont personne ne sortira indemne.

Portée par la musique country et sa culture, cette histoire met en scène des personnages aux prises avec leurs démons intérieurs, en quête de reconnaissance et de dignité, dont les valeurs familiales sont constamment mises à l'épreuve. Déployée entre champs et montagnes, cette fresque dramatique s'ancre dans un monde où les bottes sont poussiéreuses, les cœurs alourdis de secrets, et les trahisons jamais bien loin à l'horizon.

Geneviève Rochette, Marianne Fortier, Alexandre Bacon, Émile Ouellette et Marilou Morin sont les interprètes du clan Richer.

De leur côté, Stéphane Demers, Félix-Antoine Duval, Catherine Paquin-Béchard et Félix-Antoine Bénard seront la famille Martineau.

Voyez-les dans les images ci-dessous.

Avez-vous aussi hâte que nous dans l'ambiance country de cette nouveauté attendue?