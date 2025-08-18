Vous en saurez plus cette semaine sur la saga country Indomptables de TVA

Ce mardi, à Sucré salé, l'animatrice Mélanie Maynard s'entretiendra avec le comédien Benoît Gouin, qu'on pourra retrouver en 2026 à la tête de la distribution de la nouvelle saga country Indomptables.

TVA nous présente ce nouveau projet comme suit : Une transaction majeure entre les deux patriarches devait sceller leur alliance et transformer leurs vies, celles de leurs trois héritiers respectifs, ainsi que le visage de la région, mais des événements aussi troublants qu'inattendus font tout basculer. Pour les Richer comme pour les Martineau. Ce qui devait les unir déclenche une guerre de clans sans merci dont personne ne sortira indemne.

Benoît Gouin incarne le patriarche de la famille Richer, comme vous pouvez le voir dans le diagramme ci-dessous. Ce sera donc l'occasion, lors de cette entrevue, d'en apprendre plus sur son rôle et sur le contexte de tournage.

La série Indomptables sera diffusée chaque semaine sur TVA et TVA+ en 2026, avec un accès en primeur à l'épisode suivant pour les abonnés à illico+.

Par ailleurs, découvrez ci-dessous les invités de Sucré salé pour la prochaine semaine, soit du 18 au 22 août :

Lundi

Mélanie commence la semaine avec Nathalie Simard qui nous dévoile les premières images de sa nouvelle émission Du Québec au ventre. Bryan Audet prend des nouvelles du chanteur Claude Cobra. Eugénie Lépine-Blondeau s'entretient avec Théodore Pellerin qui brille présentement dans le film Lurker, un thriller psychologique américain.

Mardi

Mélanie reçoit le patriarche et tête d'affiche de la nouvelle série Indomptables, le comédien Benoît Gouin. Simon Boulerice rencontre le chef d'orchestre Rafael Payare, en coulisses de son spectacle gratuit Spectaculaire Nature!, à l'Esplanade du Parc olympique. C'est au tour de Marc Dupré de partager ses confessions de garage avec José Gaudet.

Mercredi

Mélanie rencontre Isabel Richer, cette grande actrice qui préfère sa qualité de vie à un CV bien garni! L'animatrice Ève-Marie Lortie partage sa passion pour la planche à pagaie avec Stéphanie Villeneuve. Bryan Audet retrouve Vincent-Guillaume Otis et Gildor Roy, qui effectuent un retour sur scène ensemble à l'occasion du Grand Bien-cuit de Gildor.

Jeudi

Mélanie accueille chez elle son ami animateur, écrivain et réalisateur Sébastien Diaz. Elle lui réserve même une petite surprise! Bryan Audet réalise un rêve en chantant avec le leader du groupe Kain, Steve Veilleux. Varda Etienne rencontre Olivier Dion pour discuter de son rôle de Gabriel dans le spectacle Évangéline, la plus grande histoire d'amour d'Amérique du Nord.

Vendredi

Mélanie rencontre Vincent Vallières pour la toute première fois et, pour l'occasion, elle a droit à un concert presque privé de sa part. Émilie Fournier reçoit Marc Déry, qui fait un retour sur les planches avec un nouvel album intime. Et Chloée Deblois découvre les nouveaux projets d'Alex Nevsky et revient sur son passé de rappeur.