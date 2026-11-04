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Vincent Vallières

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Vincent Vallières
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Osheaga 2019 : Jour 1
Musique

Les deux enfants de Vincent Vallières interprètent « Folie en quatre » et c'est magnifique!

Wednesday, November 4, 2026 12:45 PM
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Les enfants de Vincent Vallières chantent ensemble et c'est magnifique!

Monday, July 20, 2026 10:37 AM
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Photo : Rare apparition de la fille de Vincent Vallières à la télé

Thursday, April 16, 2026 4:00 PM
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Quatre nouveaux collaborateurs à Bonsoir bonsoir

Wednesday, April 8, 2026 9:00 AM
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Saturday, March 15, 2025 8:01 PM
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Voyez les premières images d'une nouvelle série de rencontres musicales : Feu de camp (bande-annonce)

Monday, June 3, 2024 3:04 PM
Y'a du monde à messe
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Tuesday, January 3, 2023 7:00 PM
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Friday, May 27, 2022 3:50 PM
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Tuesday, January 25, 2022 6:05 AM
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Vidéo : Hélène Florent en vedette dans le nouveau vidéoclip de Vincent Vallières

Tuesday, January 18, 2022 10:25 AM
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Guy A. Lepage chante sous la douche et Vincent Vallières commente ses performances

Wednesday, April 28, 2021 11:00 AM
Image de l'article La fille de Vincent Vallières chante pour la première fois à la télé et c'est magnifique
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La fille de Vincent Vallières chante pour la première fois à la télé et c'est magnifique

Friday, February 12, 2021 8:00 AM
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