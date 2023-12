Vincent Vallières s'adresse à l’un de ses amis dans une lettre déchirante

Vincent Vallières a été invité par l'équipe de Y'a du monde à messe à écrire un texte pour son spécial de Noël.

Celui-ci s'est alors adressé à un ami qui vit des moments difficiles.

La lettre, que vous pouvez lire ci-dessous et voir récitée avec émotion par son auteur au bas de l'article, a donné des frissons à bien des téléspectateurs. Plusieurs ont avoué avoir versé quelques larmes.

« Salut Saint-Jacques,

Me semble que ça fait un boute que j'ai pas de nouvelle de toi mon grand flanc mou. Qu'est-ce qui se passe?

Bon Ok, je ne ferai pas à semblant. Je sais que ta blonde est partie de la maison. Cette fois-là, ça l'air que c'est pour de bon.

Il y aura toujours un tannant pour te dire que : "ouin, mais tu sais, ces choses-là, ça arrive jamais au bon moment". Mais, à quelques semaines de Noël, j'avoue que c'est un coup dur en sacrement.

Je te cacherai pas que je suis inquiet pour toi mon chum.

Ce n'est pas ton genre de ne pas retourner mes appels. Faque à soir, je prends les grands moyens. Je t'écris une lettre à la main, sur du papier qui appartenait à ma grand-mère, ce n'est pas rien.

Icitte dans le boute c'est assez tranquille depuis quelques semaines, je suis rentré de tournée. J'essaie de me refaire une santé et je reprends le beat de la banlieue. Je pense à toi qui me dit tout le temps : "la banlieue, c'est ben loin et c'est ben plate Vallières".

Dehors, la neige tombe doucement. La première neige Saint-Jacques. Je me gâte, je mets la toune de Noël de Jonh Lennon, la seule chanson de Noël qui me vire à l'envers. En fait, la seule toune de Noël que je suis capable de tolérer à répétition.

And so this is Christmas and what have you done.

Lennon, mon Beatles préféré qui m'oblige à me regarder dans le miroir encore cette année. What have you done? En fait, je ne sais plus trop mon chum. Je sens que j'arrive à Noël sur les genoux. On dirait que tout me dépasse, que tout m'échappe. Il faut que je me ressaisisse, mais c'est tough. Même si les enfants sont grands. Ils ne croient plus au Père-Noël, mais ils veulent que la magie opère encore.

Puis, moi aussi Saint-Jacques, moi aussi j'en veux de la magie pour Noël cette année. Un sursis, une trêve dans le chaos, juste un peu de paix. War is over is you want it. War is over now. Mais, je sais bien que c'est plus compliqué que ça.

On traverse tellement une sale époque Saint-Jacques. Le monde à feu à sang. La guerre, la guerre partout Saint-Jacques. C'est soi tout noir ou tout blanc. Plus de place pour de l'écoute, du compromis, de la nuance. Juste une parade de faux semblants.

Ouin, je me relis puis je me trouve pas mal déprimant, scuse moi. Pourtant que je suis correct. J'ai la santé, mes enfants vont bien. J'ai mon crayon, j'ai ma guitare puis j'ai encore le goût du hasard Saint-Jacques. Je ne sais pas pour toi, mais on dirait que tout ça finit par me gagner.

J'ai besoin que Noël soit plus qu'un shit show de cadeaux cette année. Quelque chose qui aurait à voir avec le temps. Le temps que l'on donne, celui que l'on prend. On se doit bien ça m'essemble.

À nous autres et à nos enfants. Qu'est-ce que tu en penses mon vieux Saint-Jacques. En tout cas, embrasse la petite pour moi. Dis-lui qu'on s'ennuie et qu'on a hâte de vous voir. Que tu le veuilles ou non, je débarque chez vous entre Noël pis le jour de l'an. En attendant, je te laisse tranquille, mais je te lâche pas mon chum.

Prends soin de toi.

Joyeux Noël. »

