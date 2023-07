Y'a du monde à messe

Christian Bégin réunit chaque semaine des personnalités d’horizons variés, connues ou à découvrir. Fidèle à lui-même, il discute vivement et chaleureusement avec elles autour d’un lien mystère et parfois surprenant qui les unit. Accompagné de sa magnifique chorale gospel, il se promet encore de nourrir la réflexion autour de sujets multiples, dans l’atmosphère détendue et bienveillante qui fait de ce grand plateau un agréable et précieux prélude à la fin de semaine depuis quatre saisons déjà.