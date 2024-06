Marc-Antoine Dequoy se confie sur l'inattendue victoire des Alouettes à la Coupe Grey

Tel un oasis en plein désert télévisuel propice à l'été, Christian Bégin abreuve notre intérêt pour les entrevues menées avec brio à la barre de son fameux talk-show Y'a du monde à messe. L'animateur magnifie ainsi nos débuts de fin de semaine, comme lui seul peut le faire. Ce vendredi soir, il recevait entre autres, dans son imposant studio, l'athlète des Alouettes de Montréal Marc-Antoine Dequoy.

Bien que le grand public ait pu le découvrir sous toutes ses facettes lors de son passage à Big Brother Célébrités, c'est l'an dernier que sa renommée fut révélée au grand jour, lors de la victoire de son équipe à la Coupe Grey. Grandiose événement dans la vie de tout athlète membre de la ligue canadienne de football, Christian Bégin a profité de la présence du talentueux sportif sur son plateau pour lui demander ce que ce dernier avait ressenti lors de ce moment unique. Il s'est confié :

« Le moment est tellement gros, que je ne pense pas que t'es capable de digérer cette émotion-là. C'est tellement énorme! Je vais vous mettre au point de vue qui n'est pas du téléspectateur. J'ai été téléspectateur quand les Alouettes ont gagné, dans les années d'Anthony Calvino, les deux années 2009-2010. Dans mon salon, je me lève de joie (...)! Mais en tant que joueur, il faut que vous vous mettiez à notre place. On ne peut pas se permettre d'être un fan sur le terrain. Parce que si on devient un fan sur le terrain, on laisse nos émotions prendre le dessus. On n'est plus en contrôle. Donc en tant que joueur, tu bloques cette émotion-là et que pour toi, c'est un jeu à la fois. »

« Tu es dans l'instant présent seulement », ajoute l'animateur.

« Le plus présent possible. Il y a une expression qui est "jamais trop haut, jamais trop bas" à propos de tes émotions, parce que (...) si tu fais un mauvais jeu et que tu repenses à ton mauvais jeu, tu restes là-dessus, tu restes négatif. C'est toujours de rester sur une émotion stable et contrôlée, c'est là que nos idées sont plus claires pour prendre des décisions. Quand un moment comme ça arrive, tu le sens remonter. (...). Quand cette victoire-là arrive et la porte qui a été fermée pendant 60 minutes de football rouvre, c'est comme un enfant qui voit du chocolat pour la première fois, je ne sais pas quoi faire! »

Nous soumettons de nouveau toutes nos plus sincères félicitations aux Alouettes pour ce grand moment dans l'histoire de l'équipe et sommes plus qu'impatients de découvrir l'issue de l'actuelle saison!

En outre, suite à cette inattendue victoire en novembre dernier, Marc-Antoine avait fait les manchettes pour une entrevue à saveur teintée de francophonie. Les détails ici.

Le talk-show Y'a du monde à messe est diffusé les vendredis à 21 h, sur les ondes de Télé-Québec.