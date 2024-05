Ève-Marie Lortie pose un geste inattendu à Y'a du monde à messe

Vendredi soir, Ève-Marie Lortie figurait parmi les invités de Christian Bégin à Y'a du monde à messe.

Quand on lui a demandé quelle chanson la faisait monter sur les tables, elle a décidé de prendre la question aux mots et est grimpée sur la table en entonnant les paroles de « River Deep Mountain High ».

« Elle est merveilleuse! », s'exclamait Marie Carmen, épatée de découvrir l'animatrice qui se dandinait en encourageant la foule à crier et à applaudir.

« Il y a Hubert Lenoir qui a fait ça [monter sur la table] je pense, donc toi et Hubert Lenoir, c'est quand même deux planètes », déclare alors l'animateur, encore sous le choc de l'énergie contagieuse d'Ève-Marie.

« J'ai un côté très éclaté », a avoué la future animatrice de Salut bonjour. « J'ai déjà dit à Mariana Mazza : "Si tu enlèves mon suit d'Ève-Marie, il y a une petite Mariana en dessous". »

Ève-Marie Lortie a aussi abordé avec Christian Bégin les commentaires irrespectueux qu'elle reçoit régulièrement. « Les femmes en animation, on nous reproche juste d'être trop : trop souriante, rire trop, juste un peu trop. On voudrait donc qu'on soit moins, mais ça n'arrivera pas! »

« Ce que j'ai fait là, monter sur la table, peut-être qu'on va me le reprocher, c'était trop, mais je ne peux pas, c'est moi! », indique-t-elle, sans filtre, sous les acclamations du public en studio, complètement conquis.

« On célèbre ça! », lance alors Christian Bégin. On se joint à l'animateur de Y'a du monde à messe : monte davantage sur les tables, Ève-Marie! On a besoin dans notre société de plus de modèles de femmes accomplies comme toi qui montent sur les tables!